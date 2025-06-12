Путин: народ России неизменно вдохновлялся общими интересами страны

Россия изначально формировалась как многонациональное государство, ее народ во все времена вдохновлялся общими интересами страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения золотых медалей Героям Труда и награждения лауреатов государственных премий за 2024 год.

"Объекты материальной культуры достоверно свидетельствуют о том, что Россия с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство", - отметил глава государства. "Весь многонациональный народ России всегда был вдохновлен общими интересами страны", - указал он.

Президент подчеркнул, что этносы северо-запада России жили в согласии между собой, сообща решали возникающие проблемы и стоящие перед ними задачи. "И наш огромный государственный корабль двигался вперед, укрепляя свою государственность, свои ценности, которые стали традиционными на протяжении более чем тысячи лет. Укрепляли науку, образование, обороноспособность, создали ядерный щит", - констатировал он.

Путин акцентировал внимание, что сегодняшние Герои Труда, лауреаты Государственной премии РФ представляют собой именно таких людей, которые всегда шли впереди и увлекали за собой тысячи и миллионы людей. "Я хочу еще раз выразить слова благодарности вам за вашу работу, за ваш подвижнический труд и пожелать вам новых достижений и успехов. С праздником! С Днем России!" - заключил российский лидер.