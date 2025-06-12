Москва и Киев провели обмен пленными

Россия, согласно достигнутым в Стамбуле российско-украинским договоренностям, вернула группу российских военнослужащих. Взамен передано аналогичное число военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

В понедельник с подконтрольной киевскому режиму территории была возвращена первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. Кроме того, обмен был произведен 10 июня.

"В четверг, 12 июня, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - указали в российском военном ведомстве.

Уточняется, что переданные российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях МО РФ.