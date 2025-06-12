Орбан считает, что Украина не сможет присоединиться к ЕС и НАТО

Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу, поскольку что это будет означать конец сообщества в его нынешнем виде, и не сможет получить членство в НАТО, так как это повлечет за собой конфликт альянса с Россией. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе закрытого совещания со своими сторонниками.

По его словам, поспешное вступление Украины в Евросоюз "будет означать новые займы". "У Украины больше нет денег, поэтому европейские страны будут финансировать украинские пенсии, зарплату украинских бюджетников и украинскую армию. Это означало бы конец Евросоюза в том виде, в каком мы его знаем сейчас", - приводит слова премьера проправительственная газета Magyar Nemzet.

Как отмечается, Орбан также высказался относительно стремления Украины войти в состав НАТО. "Украина не может быть членом НАТО, так как это будет означать постоянную угрозу войны между альянсом и Россией", - подчеркнул он.