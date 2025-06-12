Песков: в Россия не планируют вводить ограничения в отношении Telegram

Замедление или применение ограничений в отношении соцсети Telegram на территории России не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом издания Life Александром Юнашевым.

Ранее в сети появились сообщения о возможной блокировке или замедлении этого мессенджера.

"Мне вообще ничего не известно о наличии таких планов", - указал представитель Кремля.