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Один пассажир разбившегося в Индии Boeing 787 Dreamliner выжил
12 июня 2025 / 17:17
Один пассажир разбившегося в Индии Boeing 787 Dreamliner выжил
© EYEPRESS via Reuters Connect/ТАСС

Один пассажир потерпевшего крушение самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India на западе Индии выжил. Об этом со ссылкой на полицию информировало агентство ANI.

"Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11А", - говорится в сообщении.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India разбился сразу после взлета из аэропорта города Ахмедабад. На борту воздушного судна находились 242 человека. 

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