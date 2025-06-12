Путин отметил, что все участники СВО с ним одна команда

Все участники специальной военной операции (СВО) в команде главы государства. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы "Время героев".

Один из участников встречи, рассказывая о программе, отметил: "С этим комплектом знаний я теперь в вашей команде".

"Вы с первого дня участия в СВО в моей команде. Мы все одна команда!" - подчеркнул Путин.

"Я вас искренне поздравляю с тем, что вы прошли этот отбор. Не буду скрывать, что я очень рад тому, что командиры такого уровня проходят весьма сложные испытания", - указал он.

"Это говорит об изменении за последние годы качества кадрового состава Вооруженных сил РФ. Практически все, кто здесь находится, - лучшее тому подтверждение", - заключил верховный главнокомандующий.