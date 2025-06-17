Tasnim: в результате ударов Израиля погибли не менее шести иранских ученых-ядерщиков

По меньшей мере шесть ученых-ядерщиков, предварительно, погибли в ходе ударов Израиля по территории Ирана. Об этом информировало иранское агентство Tasnim.

Израиль начал операцию "Восстающий лев", нацеленную против иранской ядерной программы. Как заявили в Армии обороны Израиля, 200 истребителей за минувшую ночь атаковали свыше 100 целей на территории Ирана, в результате атаки уничтожили трех самых высокопоставленных военных командиров Ирана, в том числе начальника штаба вооруженных сил иранского режима, командующего КСИР и главу командования по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что атаки будут продолжены. Со своей стороны, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что действия Израиля не останутся без ответа. Кроме того, иранские власти информировали МАГАТЭ, что Бушерская АЭС не подверглась нападению и что на объекте в Натанзе не зафиксировано повышение радиации.

Власти еврейского государства после ударов по Ирану объявили о закрытии воздушного пространства страны до дальнейшего уведомления. Иран также заявил о закрытии своего воздушного пространства.