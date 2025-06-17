Новым премьером Монголии стал выпускник российского вуза

Большинство депутатов Великого государственного хурала Монголии проголосовали за назначение 34-м премьер-министром страны бывшего спикера, выпускника Иркутского института народного хозяйства Гомбожавын Занданшатара. Об этом информировала парламентская пресс-служба.

"Из 117 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании, 108 поддержали предложение президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха назначить руководителя его администрации Гомбожавын Занданшатара новым премьер-министром страны. В прошлом созыве хурала он был его председателем, высшее образование получил в России", - указали в пресс-центре парламента.

Сообщается, что парламентарии обсудили повышение уровня жизни граждан, так как уровень бедности в Монголии составлял, по данным за 2022-2023 годы, 29%, то есть 920 тыс. из 3,5 млн населения, живущего за чертой бедности с доходом около $116. Кроме того, обсуждалась возможность внести поправки в госбюджет ввиду сокращения его доходов по причине снижения цен на природное сырье.

Ожидается, что новый глава кабмина представит на следующей неделе проект поправок в бюджет страны. Для снижения его расходов будут реформированы и сокращены в два раза 129 государственных компаний, в которых работают 12,9 тыс. человек.

Занданшатар проходил обучение в Иркутске в 1987-1992 годах в Институте народного хозяйства по специальности "финансист-экономист". Работал в нескольких банках Монголии. В первый раз избрался в парламент в 2004 году.