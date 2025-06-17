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Цена нефти Brent впервые с 28 января поднялась выше $78 за баррель
13 июня 2025 / 10:50
Цена нефти Brent впервые с 28 января поднялась выше $78 за баррель
© Егор Алеев/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на бирже ICE в Лондоне  впервые с 28 января поднялась выше $78 за баррель.

По состоянию на 05:30 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 11,6% и торговалась на уровне $78,5 за баррель.

К 05:55 мск фьючерс на Brent замедлил рост и находился на отметке в $77,36 за баррель (плюс 9,98%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июле текущего года рос на 13,5%, до $76,76 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Некоторое время назад Израиль объявил о нанесении ударов по Ирану, в том числе по ядерным объектам страны.

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