КСИР заявил о намерении атаковать Израиль до полной его ликвидации

Операции Ирана против Израиля будут продолжаться до полной ликвидации противника. Соответствующее заявление распространил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"Сторонники преступного израильского режима должны знать, что эффективные, целенаправленные и смертоносные операции Ирана против значимых и чувствительных целей этого режима будут продолжаться до его полного уничтожения", - передает иранское агентство Tasnim.