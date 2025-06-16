Орешкин считает, что модель роста экономики России себя исчерпала

Нынешняя модель экономического роста России себя исчерпала, необходим переход на следующую технологическую ступень. Такое мнение выразил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт".

Он отметил, что за последние годы Россия стала четвертой экономикой мира и первой - в Европе. Этого удалось достичь благодаря активизации незадействованного производственного и кадрового потенциала. "Эта модель роста себя исчерпала", - подчеркнул Орешкин.

Вместе с тем он обратил внимание, что столь низкого уровня безработицы, как в России, не найти ни в одной крупной стране мира - загрузка имеющихся мощностей на достаточно высоком уровне.

"Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень", - указал замглавы администрации президента.