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Орешкин считает, что модель роста экономики России себя исчерпала
16 июня 2025 / 10:28
Орешкин считает, что модель роста экономики России себя исчерпала
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Нынешняя модель экономического роста России себя исчерпала, необходим переход на следующую технологическую ступень. Такое мнение выразил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт".

Он отметил, что за последние годы Россия стала четвертой экономикой мира и первой - в Европе. Этого удалось достичь благодаря активизации незадействованного производственного и кадрового потенциала. "Эта модель роста себя исчерпала", - подчеркнул Орешкин.

Вместе с тем он обратил внимание, что столь низкого уровня безработицы, как в России, не найти ни в одной крупной стране мира - загрузка имеющихся мощностей на достаточно высоком уровне.

"Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень", - указал замглавы администрации президента.

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