ФРГ начинает интенсивно вооружаться

Павел Александров, международный обозреватель

Экономика Германии уже третий год подряд находится в невеселом состоянии рецессии. Серьезные проблемы переживают, например, энергетика, автомобильная, строительная и химическая отрасли. Грустные перспективы у социальной сферы. Лишь оборонная промышленность уверенно смотрит в будущее. Причина заключается в опасности, исходящей, по мнению властей ФРГ, от России, которая «в ближайшие годы обязательно нападет на Германию и другие страны ЕС и НАТО».

Между тем, как информирует экономический еженедельник WirtschaftsWoche (WiWo) со ссылкой на ежегодный доклад Института проблем мира Sipri в Стокгольме, общемировые расходы на вооружения растут уже десятый год подряд, а ФРГ, которой, якобы, «необходимо срочно вооружаться», в минувшем 2024 году и так уже впервые стала единственной из западноевропейских стран, попавших в пятерку государств с наибольшими военными расходами. Германия потратила на них примерно 77,6 млрд евро, заняв четвертое место после США, Китая и России. Таким образом, милитаризация ФРГ продолжается: по сравнению с годом предыдущим рост военных расходов Германии составил целых 28%. Попутно Sipri констатирует, что наиболее заметный рост подобных трат отмечен в Европе и на Ближнем Востоке.

В этой связи WiWo приводит мнение эксперта Greenpeace Томаса Бройера, который справедливо указывает на то, что «вместо того, чтобы срочно инвестировать в образование, защиту окружающей среды или соцзащиту, государства типа Германии залезают в долги и в непомерных масштабах раздувают свои военные бюджеты». По мнению эксперта, нынешняя тенденция «ведет к раскручиванию спирали гонки вооружений, нарастанию взаимного межгосударственного недоверия и, в итоге, к росту неуверенности в завтрашнем дне». Кстати, упомянул о залезании в долги Томас Бройер явно не случайно, ведь продолжать наращивать свои расходы на вооружения ФРГ может только за счет заемных средств, благодаря недавней отмене т.н. «долгового тормоза» стараниями нового канцлера Фридриха Мерца.

Поэтому не случайно, что, по собственной информации ведущего в ФРГ оборонного концерна Rheinmetall, его выручка за первый квартал 2025 года снова выросла - на 46%, а стоимость акции за период конфликта на Украине возросла почти на 1900%. Сейчас концерн уже имеет заказов более чем на 62 млрд евро. И здесь считают, что это далеко не предел мечтаний. Сегодня немецкие милитаристы буквально потирают руки, исходя из того, что намечаемый в Германии и Европейском союзе значительный рост расходов на вооружения обещает концерну Rheinmetall, без преувеличения, настоящий бум новых заказов. «До 2030 года их объем вполне может достигнуть 300 млрд евро», поделился с экономическим изданием Handelsblatt своими ожиданиями глава фирмы Армин Паппергер.

В этой связи он даже заговорил о наступлении «эпохи вооружения». Поэтому Rheinmetall уже приступил к расширению производства на своих многочисленных заводах. Параллельно в концерне изучают возможности перепрофилирования в военных целях своих же предприятий, пока специализирующихся на выпуске гражданской продукции для автоиндустрии. По словам Паппергера, кроме того, существуют опции покупки заводов у попавших сейчас в трудное положение автомобильных концернов, например, у Volkswagen. Однако босс Rheinmetall признал, что, хотя «такие переговоры и ведутся, но уверенности в их быстром завершении нет».

Свои проблемы в связи с милитаризацией страны, естественно, приходится решать и воинственному политическому руководству ФРГ. Всего за пару недель до очередного съезда СДПГ неожиданно появилось письмо-обращение ряда весьма уважаемых социал-демократов, получившее название «Манифест» под заголовком «Обеспечение мира в Европе через обороноспособность, контроль над вооружениями и взаимопонимание». Подписанты требуют немедленного разворота во внешней политике и политике безопасности, настаивая на диалоге с Россией как альтернативе вооружения Бундесвера, запланированного министром обороны Борисом Писториусом (СДПГ) и канцлером Фридрихом Мерцем (ХДС), отмечает журнал Stern. Кроме того, они требуют остановить размещение в ФРГ новых американских ракет средней дальности, а намеченный НАТО по требованию Дональда Трампа уровень расходов стран-членов альянса на вооружения в 5% от ВВП называют «нерациональным». Stern отмечает, что данный «Манифест» «перечеркивает линию правительства ФРГ и курс руководства собственной партии». Журнал приводит следующую цитату из этого документа: «В Германии и в большинстве европейских стран к власти пришли силы, которые видят будущее, прежде всего, через призму стратегии военной конфронтации и вливания сотен миллиардов евро в производство вооружений». «Эти силы принуждают наращивать вооружения и готовиться к, якобы, грозящей войне вместо того, чтобы совмещать необходимую обороноспособность с контролем за вооружениями и разоружением для достижения взаимной безопасности и мира», говорится в «Манифесте», подписанном несколькими десятками уважаемых социал-демократов. Среди них, например, недавний лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених, эксперт партии по внешней политике Ральф Штегнер, экс-глава СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс, бывший министр финансов страны Ханс Айхель, а также многие депутаты от СДПГ в парламенте страны нынешнего созыва.

По их мнению, «милитаристская риторика и гигантская программа вооружений действующего коалиционного кабинета министров ХДС/ХСС и СДПГ не увеличивает безопасность Германии и Европы, а ведет только к усилению недоверия между НАТО и Россией». Поэтому «Манифест» призывает к дипломатическому диалогу стран Европы с Россией. Один из наиболее авторитетных создателей документа, Ральф Штегнер, пояснил журналу Stern, что данное письмо должно «юстировать внутреннюю дискуссию в СДПГ, потому что социал-демократы должны оставаться частью движения за мир, а в настоящее время у нас постоянно говорят о будущей войне и введении всеобщей воинской повинности».

Собеседник журнала указал, что социал-демократы «должны защищаться против такой формы милитаризации». Характерно, что уважаемый в СДПГ Ральф Штегнер подчеркнул, что «это нельзя отдавать на откуп популистам. Они – не за мир, они – за Путина», считает политик. Как известно, «главными популистами» немецкая политическая элита считает партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая по популярности в ФРГ намного опережает СДПГ.

Между тем, на «Манифест» уже отреагировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его авторов, своих однопартийцев, он назвал «непонимающими нынешние реалии действительности». Вполне возможно, что на предстоящем съезде СДПГ их заклеймят и «популистами», и «понимающими Путина».