Гладков предложил приостановить восстановление жилья покинувших Россию белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил поставить на паузу восстановление поврежденного в ходе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилья покинувших территорию России граждан.

"Вынести на обсуждение оперативного штаба вопрос, если собственник автомобиля, который поврежден, или получившего повреждения жилья выехал из страны и проживает за пределами России, вопрос об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег. Если люди покинули страну, почему мы должны сейчас, прежде всего, тратить средства на них в то время, когда люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелых условиях", - отметил руководитель региона в ходе еженедельного совещания правительства области, которое транслируется во "ВКонтакте".

Он предложил консервировать жилье покинувших РФ граждан. "Завершится специальная военная операция, отдельно соберемся, будем рассматривать. А сейчас пока консервировать эти объекты и автомобили", - указал Гладков.