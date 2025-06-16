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Политика
Макрон усомнился в возможности посредничества России в конфликте между Ираном и Израилем
16 июня 2025 / 10:58
Макрон усомнился в возможности посредничества России в конфликте между Ираном и Израилем
© Witt Jacques/ Pool/ ABACA via Reuters Connect/ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает возможным посредничество России в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Соответствующую точку зрения он изложил в ходе поездки в Гренландию.

"На мой взгляд, Россия, которая сегодня вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет не соблюдает Устав ООН, не может быть в чем-либо посредником", - отметил он.

Вместе с тем Макрон считает, что США имеют "реальную возможность" вернуть всех за стол переговоров, в том числе учитывая тот факт, что "Израиль зависит от американского оружия и боеприпасов".

Некоторое время назад Трамп в интервью телеканалу ABC News заявил, что будет открыт в случае инициативы со стороны президента России Владимира Путина выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем. Он заявил, что провел телефонный разговор с российским коллегой и тот подтвердил свои намерения.

Израиль 13 июня начал операцию "Восстающий лев", нацеленную против ядерной программы Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны информировали о погибших и пострадавших в результате этих атак, но сообщили, что ущерб был ограниченный. 

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