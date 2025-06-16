Удар Израиля по Ирану потряс рынок нефти

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Геополитика в очередной раз неожиданно развернула ситуацию на мировом рынке нефти: в ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран с воздуха. Ракеты атаковали многочисленные военные объекты. СМИ Тегерана сообщили о взрывах в ряде городов. Иран ответил спустя сутки, отчитавшись о ракетно-дроновом ударе по агрессору.

На неопределенное время оказались «отодвинуты» спекулянтами на второй план такие аспекты, как «тарифные войны» и стратегия альянса ОПЕК+ о наращивании предложения «черного золота».

Цены на нефть прореагировали на военную эскалацию на Ближнем востоке сразу: утром стоимость августовских фьючерсов на сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures в моменте преодолела отметку $75 за баррель (+8% к цене закрытия предыдущей сессии, 12 июня).

В мировых поставках нефти пока не отмечается никаких изменений. Об этом 14 июня заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Но не ясно, что будет дальше. Иран грозит ударить по военным базам США в Израиле, так как все откровенней в СМИ говорится о всецелой поддержке Вашингтоном действий Израиля, его концептуальном одобрении ракетных атак, побуждающих Тегеран, по версии Белого дома, к сворачиванию программы по обогащению урана.

Нефть, видимо, может продолжить дорожать, пока не будет поводов для «разрядки». Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн допустил рост цен на нефть до $200–300 за баррель из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и по причине возможного закрытия Ормузского пролива. В этом главный вопрос — решится ли Иран на такой шаг.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским, представляя собой, ключевой коридор для транспортировки нефти. Через него проходит примерно 20 млн баррелей нефти, конденсата и топлива в сутки — это примерно пятая часть суточного мирового потребления.

Пока Тегеран предпочитает «словесные интервенции». Видно, что власти Ирана хотели бы избежать прямого военного вмешательства США в военные действия. А перекрытие Ормуза вполне может привести баррель именно к такому ценовому сценарию (о котором предупредил глава МИД Ирака).

Наряду с частными мнениями, появляются заявления и прогнозы финансовых конгломератов и инвестиционных групп, которые снова сулят трехзначные рубежи для «бочки». Это вероятно, если будет блокирован или же просто станет опасным путь в Ормузском проливе, через который многочисленными танкерными партиями направляется к потребителям персидская нефть. Члены ОПЕК — Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак — активно используют этот пролив для экспорта сырой нефти, главным образом в Азию.

Но геополитическая премия, как показывают схожие кейсы минувших лет, не сильно долго способна присутствовать в ценнике, даже если будет расширение военного конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть в многомесячном разрезе под давлением. Хотя теперь этот тренд, видимо, затормозиться не только июньской геополитической «вспышкой». Скажем, США и КНР вроде как наметили траекторию урегулирования тарифной войны после нескольких дней переговоров в Лондоне на минувшей неделе. Это перспективное обстоятельство можно рассматривать как поддержку мирового спроса на углеводороды.

Впрочем, есть и другие факторы подспорья для барреля. Скажем, план закупок нефти в Стратегический резерв США; замедление добычи сланцевой нефти. Причем последний аспект особенно актуален и значим. Активность в нефтяной отрасли США снижается: число действующих нефтяных буровых установок в США вплотную приблизилось к четырехлетним минимумам. Так, за отчетную неделю до 30 мая число активных нефтебуровых сократилось на четыре, до 461 (минимум с ноября 2021 года). Об этом сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Причем «выбывание» буровых может продолжиться, так как ряд американских нефтяных компаний в мае озвучили планы по сокращению расходов. Добыча в США достигла пика и может начать падать уже в этом квартале.

Спад нефтепроизводства в США предвидит и ОПЕК. В своем майском докладе организация понизила прогноз роста предложения «черного золота» на 2025 год для государств, не входящих в ОПЕК+, на 100 000 баррелей в сутки.

Реального же роста непосредственно картельных поставок на рынок пока не наблюдается, несмотря на значительное повышение квот на добычу нефти ОПЕК+ за последние несколько месяцев. Это констатировали аналитики Morgan Stanley в своем свежем обзоре.