У православных христиан начинается Петров пост

У православных христиан в понедельник начинается Петров (Апостольский) пост, один из четырех церковных многодневных постов. В этом году он продлится до праздника Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля.

Петров пост открывается спустя неделю после переходящего праздника Пятидесятницы - Дня Святой Троицы, а завершается в день памяти апостолов. Так, его продолжительность может быть от восьми дней до шести недель, как у Великого поста.

Вместе с тем нынешний пост не такой строгий, как Великий или Успенский. В дни Петрова поста (кроме среды и пятницы) верующие могут есть рыбу и морепродукты. При этом из рациона исключается мясная и молочная пища.

Петров пост берет свое начало с первых веков христианства. Особенно частые упоминания о нем встречаются с IV века. Первоначально Апостольский пост не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Он предназначался для тех верующих, которые по каким-то причинам не смогли соблюдать Великий пост.