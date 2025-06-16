Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 16 июня отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,53%, до 2 764,99 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,53%, до 1 102,53 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи опускался на 7,1 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,823 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 758,41 пункта (+0,29%), индекс РТС торговался на уровне 1 099,91 пункта (+0,29%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение до 10,89 рубля (-0,4 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.