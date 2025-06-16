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Безопасность
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
16 июня 2025 / 13:00
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что атака еврейского государства на Иран может привести к смене власти в исламской республике.

"Это (смена власти) может стать результатом. Иранский режим очень слаб", - заявил премьер в интервью американскому телеканалу Fox News. Нетаньяху утверждал, что 80% иранского населения хотело бы свергнуть руководство страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к народу Ирана, в котором заявил, что его страна не считает иранцев врагами, и предложил им восстать против правительства исламской республики.

"Исламский режим, который угнетает вас почти 50 лет, угрожает уничтожить нашу страну, Государство Израиль. Цель операции Израиля - устранить ядерную и ракетную угрозу со стороны исламского режима. Двигаясь к достижению нашей цели, мы также расчищаем вам путь, чтобы вы добились свободы", - сказал он.

По оценке Нетаньяху, после ударов Израиля по Ирану власти исламской республики "слабы как никогда". "Это ваша возможность встать, чтобы ваши голоса были услышаны", - полагает премьер. "Иранскому народу пришло время объединиться вокруг своего флага и исторического наследия, встав на борьбу за свободу от злого режима угнетателей", - добавил он.

Иранцев он назвал при этом "гордым народом", произнес несколько лозунгов на фарси, а также вспомнил о тысячелетней истории, связывающей Израиль и Иран. "Как я говорил вчера и много раз до этого, борьба Израиля - это не борьба с иранским народом. Мы ведем борьбу с кровожадным исламским режимом, который угнетает вас и ввергает вас в нищету. Народы Ирана и Израиля дружили со времен Кира Великого (персидский царь, правивший в 559-530 годах до нашей эры)", - убежден Нетаньяху.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченный.

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Ирина Федорова полагает, что «та внутренняя ситуация, которая сложилась в Иране в данный момент, может повернуться в любую сторону.  Конечно, те трудности, которые испытывал Иран в связи с санкциями, вызывало недовольство достаточно большого количества иранского населения. Это проявлялось в тех протестных движениях, которые были в предыдущие годы. А насколько сейчас военная угроза Израиля будет способствовать объединению страны, противодействию населения внешней угрозе, или же наоборот расшатывать ситуацию в Иране, это нельзя сейчас сказать определенно. Ведь в Иране есть не только те слои населения, которые недовольны экономическим положением, там есть и определенные национальные противоречия между представителями различных этно-конфессиональных групп.  Поэтому Израиль стремится расшатать ситуацию в Иране.  Но мне кажется, что сейчас наступила та критическая точка, когда может ситуация повернуться в любую сторону. Или народ объединится против внешнего агрессора, или протестные настроения в Иране усилятся».

По словам эксперта, «США полностью разделяют такой подход Израиля к смене власти в Иране. США также не заинтересованы в том режиме, который сейчас есть в ИРИ. Поэтому США, хотя и не хотят напрямую вмешиваться в те военные события, которые происходят на территории Ирана, но будут приветствовать ослабление нынешнего режима и возможный приход к власти более прозападно ориентированного режима».         

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