Президенту Ирана направлен договор о стратегическом партнерстве с Россией

Председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный парламентом Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией. Об этом информировало 15 июня иранское посольство в РФ.

"Согласно статье 123 Конституции, председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф передал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией президенту", - следует из сообщения в Telegram-канале посольства.

17 января по итогам переговоров в Москве президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. 21 апреля глава российского государства подписал закон о ратификации соглашения.