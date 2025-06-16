Увеличение Европой финансирования Украины не поменяет ситуацию на поле боя, но дорого обойдется самим европейцам. На это обратил внимание сенатор Алексей Пушков, комментируя информацию о том, что европейским правительствам потребуется почти удвоить поток финансирования, чтобы компенсировать американскую поддержку Киева.

"Может ли Европа восполнить финансовую поддержку Киева со стороны США? Может, но ей это очень дорого обойдется. И это при том, что игра явно не стоит свеч: гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина", - указал парламентарий в своем Telegram-канале.

"Если даже при сохранявшейся американской поддержке Украина отступала, то единственное, чего добьются европейцы без Соединенных Штатов, так это того, что она будет по-прежнему отступать", - подчеркнул Пушков.