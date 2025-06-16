Блез Метревели возглавит осенью службу внешней разведки Соединенного Королевства MI-6, став первой женщиной на этой должности. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Сообщается, что 47-летняя карьерная сотрудница британских спецслужб, которая возглавляет технологический департамент МI-6, начала работать во внешней разведке в 1999 году. Большую часть своей карьеры Метревели провела на оперативной работе на Ближнем Востоке и в Европе. Она сменит Ричарда Мура, который руководит МI-6 с октября 2020 года.

"Историческое назначение Блез Метревели приходится на время, когда работа британских разведслужб как никогда важна. Соединенное Королевство сталкивается с беспрецедентным масштабом угроз - будь то агрессоры, которые направляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберпланы направлены на нарушение работы наших общественных служб", - отметил Стармер в этой связи.

Метревели станет 18-м руководителем МI-6 за всю историю организации, которая ведет свой отсчет с 1909 года. В канцелярии на Даунинг-стрит, 10 утонили, что Метревели выпускница Кембриджского университета, там она изучала антропологию.