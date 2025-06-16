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Экономика
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
16 июня 2025 / 13:39
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике

Нападение на ядерные объекты Ирана нарушает устав ООН и может повлечь за собой катастрофические последствия. Об этом предупредил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи 14 июня.

"Действия Израиля серьезно нарушили цели и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений, - приводятся слова Ван И на сайте МИД Китая. - В частности, нападение на ядерные объекты Ирана создало опасный прецедент и может иметь катастрофические последствия". Министр добавил, что Китай "призывает страны, имеющие влияние на Израиль, предпринять практические усилия по восстановлению мира".

Ван И также заявил, что КНР поддерживает Иран в защите его национального суверенитета, законных прав и интересов, а также безопасности жизни людей.

Пекин готов поддерживать связь с Тегераном и соответствующими сторонами, чтобы продолжать играть конструктивную роль для смягчения ситуации, сказал китайский дипломат.

Руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН профессор Дмитрий Мосяков отмечает, что «кризис вокруг Ирана может повлиять на внешнюю политику Китая. Иран и Ближний Восток – это основные источники поступления нефти в Китай. И естественно, что когда там возникают такие обстоятельства, то возникает угроза стабильности китайской экономики, как и развития мировой экономики в целом. Так что эти события прямым образом влияют на Китай, но влияют не столько в политическом, сколько, в первую очередь, в экономическом плане. Если это будет продолжаться длительное время, то возникают очень серьезные вопросы и относительно цены на нефть, и относительно самой нефти, которая должна бесперебойно поступать для функционирования китайской экономики».

По мнению эксперта, «конфликт между Израилем и Ираном происходит на региональном уровне, но если посмотреть шире, в глобальном масштабе, на противостояние США и Китая, то это очень серьезный удар по китайской экономике. И здесь Китай может испытывать очень большие проблемы и в отношениях с США. Да, китайско-американские отношения - это многофакторная, сложная система, но определенное влияние конфликт Израиля и Ирана на эти отношения может иметь место. Все зависит от результатов и последствий этого конфликта. Последнее время наблюдалась определенная линия на поиск компромисса между КНР и США, и он росматривался хотя бы в сфере тарифов и санкций. Но сейчас ситуация в китайско-американских отношениях будет находиться в подвешенном состоянии».            

Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
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