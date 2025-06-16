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Политика
Белый дом: Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде
16 июня 2025 / 12:28
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде проведет двусторонние встречи с Владимиром Зеленским, президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом информировал сотрудник Белого дома при общении с журналистами.
Американский лидер на полях саммита "проведет двусторонние встречи с Карни, Зеленским и Шейнбаум", приводит его слова пресс-пул главы вашингтонской администрации.
Ранее Трамп прибыл в Канаду. Саммит G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис в провинции Альберта.