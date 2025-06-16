Израиль против Ирана Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
16 июня 2025 / 14:27
КОТИРОВКИ
USD
16/06
79.0028
EUR
16/06
90.0068
Новости часа
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
Москва
16 июня 2025 / 14:27
Котировки
USD
16/06
79.0028
0.0000
EUR
16/06
90.0068
0.0000
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
16 июня 2025 / 13:39
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
16 июня 2025 / 13:00
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
10 июня 2025 / 19:40
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Происшествия / Подрывная деятельность против России
Политика
В Латвии задержан выступивший в защиту русского языка депутат Росликов
16 июня 2025 / 12:43
В Латвии задержан выступивший в защиту русского языка депутат Росликов
© Gargantiopa/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

В Латвии задержали бывшего члена Сейма страны, депутата Рижской думы Алексея Росликова (партия "Стабильность!"), ранее выступившего в поддержку русского языка.

"В понедельник утром был задержан Алексей Росликов. Его увезли. Я обязательно буду держать в курсе", - написала депутат Сейма Светана Чулкова ("Стабильность!") в Telegram-канале Росликова.

5 июня портал LSM сообщил о том, что парламент Латвии отстранил от участия в заседании депутата Росликова за слова "Русский язык - наш язык!". Это произошло при рассмотрении в Сейме декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в Латвии "русификации". Росликов выступил против включения данного проекта решения в повестку дня, отметив, что значительную часть населения страны составляют русские. 

На прошлой неделе Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против Росликова. Ему инкриминируют "оказание помощи РФ" и "разжигание национальной ненависти и вражды". 

Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
12:58
Число зараженных корью граждан в Монголии составило более семи тысяч
12:43
В Латвии задержан выступивший в защиту русского языка депутат Росликов
12:28
Белый дом: Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде
12:15
Блез Метревели станет первой женщиной во главе британских разведслужб
11:57
Пушков: европейское финансирование для Киева просто исчезнет "в бездонной дыре"
11:44
Президенту Ирана направлен договор о стратегическом партнерстве с Россией
11:31
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:17
У православных христиан начинается Петров пост
10:58
Макрон усомнился в возможности посредничества России в конфликте между Ираном и Израилем
10:43
Гладков предложил приостановить восстановление жилья покинувших Россию белгородцев
Все новости
Актуально
Израиль против Ирана
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения