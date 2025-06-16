В Латвии задержан выступивший в защиту русского языка депутат Росликов

В Латвии задержали бывшего члена Сейма страны, депутата Рижской думы Алексея Росликова (партия "Стабильность!"), ранее выступившего в поддержку русского языка.

"В понедельник утром был задержан Алексей Росликов. Его увезли. Я обязательно буду держать в курсе", - написала депутат Сейма Светана Чулкова ("Стабильность!") в Telegram-канале Росликова.

5 июня портал LSM сообщил о том, что парламент Латвии отстранил от участия в заседании депутата Росликова за слова "Русский язык - наш язык!". Это произошло при рассмотрении в Сейме декларации "об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в советский период в Латвии "русификации". Росликов выступил против включения данного проекта решения в повестку дня, отметив, что значительную часть населения страны составляют русские.

На прошлой неделе Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против Росликова. Ему инкриминируют "оказание помощи РФ" и "разжигание национальной ненависти и вражды".