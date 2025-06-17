Израиль против Ирана Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
17 июня 2025 / 01:40
КОТИРОВКИ
USD
17/06
78.5067
EUR
17/06
90.9438
Новости часа
Трамп вновь назвал ошибкой ликвидацию "большой восьмерки" В Израиле допускают, что попытаются устранить верховного лидера Ирана
Москва
17 июня 2025 / 01:40
Котировки
USD
17/06
78.5067
0.0000
EUR
17/06
90.9438
0.0000
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
16 июня 2025 / 13:39
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
16 июня 2025 / 13:00
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
10 июня 2025 / 19:40
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Россия / Общество / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Общество
Мединский сообщил о передаче Киеву 6 060 тел погибших военных ВСУ
16 июня 2025 / 14:15
Мединский сообщил о передаче Киеву 6 060 тел погибших военных ВСУ
© ТАСС

Россия передала украинской стороне 6 060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

"Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: всего украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ", - указал он в Telegram-канале.

Мединский уточнил, что от украинской стороны получено 78 погибших российских военнослужащих. Вместе с тем, по его словам, обмен пленными продолжается.

2 июня в Стамбуле на российско-украинских переговорах была достигнута договоренность по гуманитарным вопросам, предполагающим в том числе обмен военнопленными из числа раненых, тяжелобольных и лиц младше 25 лет, а также передачу Киеву свыше 6 тыс. погибших.

Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
19:46
Трамп вновь назвал ошибкой ликвидацию "большой восьмерки"
19:27
В Израиле допускают, что попытаются устранить верховного лидера Ирана
19:17
Telegraph: Украина столкнулась с отказом от американских военных поставок
18:59
Президент России поздравил "Артек" со 100-летием
18:47
Маск считает, что США могут обанкротиться при текущей финансовой политике
18:32
Правительство направит регионам порядка 70 млрд руб. на очистные сооружения
18:29
Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК об отказе от российского топлива
18:14
Президент Индонезии планирует встретиться с Путиным 19 июня
17:58
Российское посольство сообщило об эвакуации из Ирана 313 граждан РФ
17:43
Китай приветствует получение Вьетнамом статуса партнера БРИКС
Все новости
Актуально
Израиль против Ирана
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения