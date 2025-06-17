Мединский сообщил о передаче Киеву 6 060 тел погибших военных ВСУ

Россия передала украинской стороне 6 060 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

"Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: всего украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ", - указал он в Telegram-канале.

Мединский уточнил, что от украинской стороны получено 78 погибших российских военнослужащих. Вместе с тем, по его словам, обмен пленными продолжается.

2 июня в Стамбуле на российско-украинских переговорах была достигнута договоренность по гуманитарным вопросам, предполагающим в том числе обмен военнопленными из числа раненых, тяжелобольных и лиц младше 25 лет, а также передачу Киеву свыше 6 тыс. погибших.