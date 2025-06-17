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Политика
Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой закрыли въезд в Латвию
16 июня 2025 / 14:28
© Антон Новодережкин/ ТАСС
Глава МИД Латвии Байба Браже решила закрыть актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой въезд на территорию балтийской республики.
"Я приняла решение внести граждан РФ Павла Прилучного и Екатерину Андрееву в список нежелательных для Латвии лиц и установить для них запрет на въезд на неопределенный срок", - указала она в соцсети Х.
Аргументации в пользу такого решения глава внешнеполитического ведомства не привела.