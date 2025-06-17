Израиль против Ирана Переговоры по Украине Трамп 2.0 Саммит G7
Москва
17 июня 2025 / 01:40
КОТИРОВКИ
USD
17/06
78.5067
EUR
17/06
90.9438
Новости часа
Трамп вновь назвал ошибкой ликвидацию "большой восьмерки" В Израиле допускают, что попытаются устранить верховного лидера Ирана
Москва
17 июня 2025 / 01:40
Котировки
USD
17/06
78.5067
0.0000
EUR
17/06
90.9438
0.0000
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
16 июня 2025 / 13:39
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
16 июня 2025 / 13:00
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
10 июня 2025 / 19:40
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Иран после санкций / Израиль против Ирана
Безопасность
Израиль и Иран будут наращивать обмен ударами
Иран отвечает сотнями ракет по разным районам Израиля
16 июня 2025 / 15:23
Израиль и Иран будут наращивать обмен ударами

Юрий Веселов, военный обозреватель

Четвертый день вооруженного конфликта Израиля и Ирана не внес изменений в позиции сторон: противники продолжали обмениваться ударами по объектам национальной инфраструктуры и взаимными воинственными заявлениями о намерении наращивать применение средств уничтожения. Так, представители военно-политического руководства Израиля заявили о возможности проведения силовой операции против Ирана в течение нескольких недель и призвали население страны к фактическому свержению режима аятолл.

Советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби в выступлении по армейскому радио сообщил, что его страна способна самостоятельно вывести из строя основные ядерные объекты Ирана, и в настоящее время не планирует нанесение ударов по лидерам этого исламского государства, ограничившись физическим уничтожением наиболее одиозных военных руководителей и известных специалистов в области ядерной физики. Вместе с тем Ханегби подчеркнул, что, по сведениям израильских военных, на вооружении Корпуса Стражей Иламской революции (КСИР) Ирана продолжают находиться до 2000 баллистических ракет средней дальности, в том числе большое количество гиперзвуковых.  

В свою очередь, иранские власти обвинили руководство еврейского государства в развязывании вооруженной агрессии против Исламской Республики, призвали международное сообщество к осуждению действий Израиля и заявили о намерении нанесения ему стратегического поражения. И, судя по фотоснимкам в арабском издании «Аш-Шарк аль-Аусат», свидетельствующим о значительных разрушениях жилых комплексов в Тель-Авиве, Хайфе и других городах, персы располагают ракетными системами, способными прорывать оборону противника.

Правительство Исламской Республики Иран (ИРИ) заявило о приостановке на неопределенное время продолжения непрямых переговоров с США по национальной программе развития ядерной энергетики, проведение шестого раунда которых был запланировано в Султанате Оман 14-15 июня. Пять предыдущих встреч, начавшихся в апреле, завершились безрезультатно: Тегеран твердо отстаивал свою линию о необходимости возвращения Вашингтона к условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, тогда как американцы выдвинули персам ультимативные требования.

Таким образом, начатые военные действия Израиля против Ирана в полной мере отвечали стратегическим интересам США, зашедшим в тупиковую ситуацию в переговорах с ИРИ. И хотя янки открыто не участвуют в боевых действиях на стороне израильтян, их президент Дональд Трамп признался в том, что был посвящен в военные планы Израиля. И, безусловно, США уже сейчас проявляют готовность выступить на стороне еврейского государства. К поставленным Израилю в преддверии его нападения на Иран двум тысячам ракет к системам ПВО и ПРО американцы перебросили на авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане дополнительно шесть стратегических бомбардировщиков В-52. В зону Персидского залива начато выдвижение еще одной американской авианосной группы кораблей во главе с авианосцем «Нимиц».

Пожалуй, наиболее твердо Иран поддержала только Россия, открыто обвинив Израиль в агрессии против суверенного государства. Президент РФ Владимир Путин в первый день конфликта провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, а на следующий день обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Дональдом Трампом.

Столицы арабских государств осудили Тель-Авив, однако продолжают не препятствовать пролету израильских самолетов и ракет в воздушном пространстве своих стран.

На заседании 16 июня парламент Ирана большинством голосов ратифицировал соглашение с Россией о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает двустороннее сотрудничество в военной сфере. Хочется надеяться на то, что вступление в законную силу российско-иранских договоренностей охладит пыл израильтян. Вместе с тем надо полагать, что в отношениях между Ираном и Израилем только успех одной из сторон в военных действиях может привести к прекращению конфликта.

   

Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Профессор Мосяков: конфликт между Израилем и Ираном - угроза китайской экономике
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
Смогут ли США и Израиль добиться смены режима в Иране? Мнение эксперта
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
«Семерка» не готова принимать ответственные решения по Украине. Мнение политолога
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
19:46
Трамп вновь назвал ошибкой ликвидацию "большой восьмерки"
19:27
В Израиле допускают, что попытаются устранить верховного лидера Ирана
19:17
Telegraph: Украина столкнулась с отказом от американских военных поставок
18:59
Президент России поздравил "Артек" со 100-летием
18:47
Маск считает, что США могут обанкротиться при текущей финансовой политике
18:32
Правительство направит регионам порядка 70 млрд руб. на очистные сооружения
18:29
Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК об отказе от российского топлива
18:14
Президент Индонезии планирует встретиться с Путиным 19 июня
17:58
Российское посольство сообщило об эвакуации из Ирана 313 граждан РФ
17:43
Китай приветствует получение Вьетнамом статуса партнера БРИКС
Все новости
Актуально
Израиль против Ирана
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Саммит G7
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения