Израиль и Иран будут наращивать обмен ударами

Юрий Веселов, военный обозреватель

Четвертый день вооруженного конфликта Израиля и Ирана не внес изменений в позиции сторон: противники продолжали обмениваться ударами по объектам национальной инфраструктуры и взаимными воинственными заявлениями о намерении наращивать применение средств уничтожения. Так, представители военно-политического руководства Израиля заявили о возможности проведения силовой операции против Ирана в течение нескольких недель и призвали население страны к фактическому свержению режима аятолл.

Советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби в выступлении по армейскому радио сообщил, что его страна способна самостоятельно вывести из строя основные ядерные объекты Ирана, и в настоящее время не планирует нанесение ударов по лидерам этого исламского государства, ограничившись физическим уничтожением наиболее одиозных военных руководителей и известных специалистов в области ядерной физики. Вместе с тем Ханегби подчеркнул, что, по сведениям израильских военных, на вооружении Корпуса Стражей Иламской революции (КСИР) Ирана продолжают находиться до 2000 баллистических ракет средней дальности, в том числе большое количество гиперзвуковых.

В свою очередь, иранские власти обвинили руководство еврейского государства в развязывании вооруженной агрессии против Исламской Республики, призвали международное сообщество к осуждению действий Израиля и заявили о намерении нанесения ему стратегического поражения. И, судя по фотоснимкам в арабском издании «Аш-Шарк аль-Аусат», свидетельствующим о значительных разрушениях жилых комплексов в Тель-Авиве, Хайфе и других городах, персы располагают ракетными системами, способными прорывать оборону противника.

Правительство Исламской Республики Иран (ИРИ) заявило о приостановке на неопределенное время продолжения непрямых переговоров с США по национальной программе развития ядерной энергетики, проведение шестого раунда которых был запланировано в Султанате Оман 14-15 июня. Пять предыдущих встреч, начавшихся в апреле, завершились безрезультатно: Тегеран твердо отстаивал свою линию о необходимости возвращения Вашингтона к условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, тогда как американцы выдвинули персам ультимативные требования.

Таким образом, начатые военные действия Израиля против Ирана в полной мере отвечали стратегическим интересам США, зашедшим в тупиковую ситуацию в переговорах с ИРИ. И хотя янки открыто не участвуют в боевых действиях на стороне израильтян, их президент Дональд Трамп признался в том, что был посвящен в военные планы Израиля. И, безусловно, США уже сейчас проявляют готовность выступить на стороне еврейского государства. К поставленным Израилю в преддверии его нападения на Иран двум тысячам ракет к системам ПВО и ПРО американцы перебросили на авиабазу Диего-Гарсия в Индийском океане дополнительно шесть стратегических бомбардировщиков В-52. В зону Персидского залива начато выдвижение еще одной американской авианосной группы кораблей во главе с авианосцем «Нимиц».

Пожалуй, наиболее твердо Иран поддержала только Россия, открыто обвинив Израиль в агрессии против суверенного государства. Президент РФ Владимир Путин в первый день конфликта провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, а на следующий день обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с Дональдом Трампом.

Столицы арабских государств осудили Тель-Авив, однако продолжают не препятствовать пролету израильских самолетов и ракет в воздушном пространстве своих стран.

На заседании 16 июня парламент Ирана большинством голосов ратифицировал соглашение с Россией о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает двустороннее сотрудничество в военной сфере. Хочется надеяться на то, что вступление в законную силу российско-иранских договоренностей охладит пыл израильтян. Вместе с тем надо полагать, что в отношениях между Ираном и Израилем только успех одной из сторон в военных действиях может привести к прекращению конфликта.