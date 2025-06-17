Зарплаты курьеров в 300 тыс. рублей являются слишком высокими и провоцируют усиление кадровой конкуренции на рынке. На это обратил внимание глава "Почты России" Михаил Волков в интервью РБК.

По его словам, "Почта России" и другие участники рынка работают над формированием единой цифровой платформы, на которой можно будет совместно использовать курьеров.

"Все, кто работает в логистике, понимают, что 300 тыс. рублей для курьера - это чересчур для любого игрока", - указал глава "Почты России". Такие зарплаты - плохо для всех, добавил он.

Волков также отметил, что у "Почты России" имеется своя служба курьеров со штатом в 1,6 тыс. человек, при этом компания развивает это направление для отдельных видов доставки. Вместе с тем он указал на дефицит кадров на рынке труда, в частности, в сфере логистики. В связи с этим глава "Почты России" подчеркнул, что в период высокого сезона зарплата курьера может достигать 300 тыс. рублей. На его взгляд, такая ситуация не является совсем правильной.