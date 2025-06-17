Актер Вячеслав Богачев скончался на 78-м году жизни

Советский и российский актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщила его супруга актриса Ольга Богачева в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что актер ушел из жизни в своей квартире 15 июня. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.

Вячеслав Богачев выпускник Школы-студии МХАТ. До 1978 года он служил в Московском театре имени Ленинского Комсомола. Известность в качестве актера ему принесли роли в фильмах "В круге первом", "Романовы: венценосная семья", "Анна Карамазофф", "Темные аллеи" и других.