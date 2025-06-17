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Общество
Актер Вячеслав Богачев скончался на 78-м году жизни
16 июня 2025 / 14:57
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Советский и российский актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщила его супруга актриса Ольга Богачева в беседе с ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что актер ушел из жизни в своей квартире 15 июня. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.
Вячеслав Богачев выпускник Школы-студии МХАТ. До 1978 года он служил в Московском театре имени Ленинского Комсомола. Известность в качестве актера ему принесли роли в фильмах "В круге первом", "Романовы: венценосная семья", "Анна Карамазофф", "Темные аллеи" и других.