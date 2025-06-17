Пезешкиан заявил, что США позволили Израилю напасть на Иран

Ответственность за агрессию Израиля в отношении Ирана лежит на Соединенных Штатах. Такое мнение выразил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"США вопреки всем нормам международного права позволяют Израилю совершать агрессию в отношении нашей страны", - отметил он, выступая перед парламентом.

Пезешкиан подчеркнул, что народ Ирана не стремился к этой войне.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтону заранее было известно о планах Израиля нанести удар по Ирану.

Израиль 13 июня начал операцию "Восстающий лев", нацеленную против ядерной программы Тегерана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. 14 июня и в ночь на 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны информировали о погибших и пострадавших, при этом указав, что ущерб в результате атак был ограниченным.