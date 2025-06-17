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Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
16 июня 2025 / 15:30
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в разговоре по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным, что дипломатия - единственный способ решения проблемы вокруг ядерной программы Ирана. Соответствующее сообщение распространила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося диалога.

Собеседники в ходе телефонных переговоров обсудили ирано-израильский конфликт. 

"Президент Эрдоган заявил, что Турция с первого дня сфокусировалась на дипломатических инициативах по прекращению атак, что единственный способ решить проблемы вокруг Ирана - это дипломатия, что необходимо как можно скорее вернуться за стол переговоров", - следует из сообщения.

"Эрдоган отметил, что спираль насилия, начавшаяся с атаки Израиля на Иран, ставит под угрозу безопасность всего региона, что беззаконная позиция правительства Нетаньяху представляет собой явную угрозу международной системе и что регион не может допустить новой войны", - сказано в сообщении.

Вместе с тем президент Турции отметил важность того, чтобы нападения Израиля на Иран "не отвлекали внимание от геноцида в Газе", и указал на "высокую вероятность попыток Израиля поставить регион перед свершившимся фактом", указали в администрации турецкого лидера.

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