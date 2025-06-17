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На Дальнем Востоке стартовали плановые учения сил Тихоокеанского флота
16 июня 2025 / 15:44
На Дальнем Востоке стартовали плановые учения сил Тихоокеанского флота
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Тихоокеанский флот (ТОФ) проводит плановое обучение по боевой подготовке личного состава на Дальнем Востоке. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В понедельник, в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота, стартовало плановое учение сил Тихоокеанском флота, проводимое под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Учение пройдет в полигонах боевой подготовки флота, расположенных в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей и продлится в период с 16 по 30 июня", - следует из сообщения. Отмечается, что на нынешнем этапе тренировок осуществляется развертывание сил ТОФ из пунктов базирования в заданные районы.

По данным МО РФ, в учениях задействованы до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 30 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ, более 5 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".

Планируется, что в ходе подготовки будут отработаны комплекс мероприятий по поиску и слежению за подлодками условного противника, организация противокорабельной и противовоздушной обороны отрядов кораблей на переходе морем и нанесение совместных ракетных ударов по одиночным и групповым морским мишенным позициям. Кроме того, будут отработаны практические навыки по отражению атак авиации противника, беспилотников и безэкипажных катеров. 

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