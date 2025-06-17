На Дальнем Востоке стартовали плановые учения сил Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот (ТОФ) проводит плановое обучение по боевой подготовке личного состава на Дальнем Востоке. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В понедельник, в соответствии с планом подготовки Военно-морского флота, стартовало плановое учение сил Тихоокеанском флота, проводимое под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Учение пройдет в полигонах боевой подготовки флота, расположенных в акваториях Тихого океана, Охотского и Японского морей и продлится в период с 16 по 30 июня", - следует из сообщения. Отмечается, что на нынешнем этапе тренировок осуществляется развертывание сил ТОФ из пунктов базирования в заданные районы.

По данным МО РФ, в учениях задействованы до 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 30 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ, более 5 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов, а также боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион".

Планируется, что в ходе подготовки будут отработаны комплекс мероприятий по поиску и слежению за подлодками условного противника, организация противокорабельной и противовоздушной обороны отрядов кораблей на переходе морем и нанесение совместных ракетных ударов по одиночным и групповым морским мишенным позициям. Кроме того, будут отработаны практические навыки по отражению атак авиации противника, беспилотников и безэкипажных катеров.