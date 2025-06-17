ВЦИОМ: россияне плачут в разы реже американских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, жители России плачут в разы реже американцев (28% против 40%).

"Так, в течение недели до опроса плакали 40% респондентов в США, а в России - только 28%", - следует из материалов опроса, размещенных на сайте соцслужбы.

По данным опроса, для россиян слезы являются "последним рубежом" эмоциональности, при этом для американских граждан слезы - способ поддержки эмоционального равновесия.

Отмечается, что около 84% россиян могут расплакаться из-за смерти близкого человека, 89% - среди американского населения. Кроме того, от смерти питомцев американцы плачут чаще россиян - 76% против 56%.

Вместе с тем в России около 12% мужчин и 43% женщин дали волю слезам, в США - 26% и 52% соответственно.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 мая текущего года методом телефонного интервью среди 1 600 граждан старше 18 лет.