Шохин назвал курс 90-100 рублей за доллар приемлемым для бюджета и компаний

Для федерального бюджета, компаний-экспортеров и населения был бы приемлемым курс в диапазоне 90-100 рублей за доллар США. Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"Я думаю, что курс в диапазоне 90-100 рублей - это то, чему бизнес, а может и бюджет, будут не то чтобы рады, но это диапазон, в котором можно работать, полагая, что он более-менее предсказуемый, позволяющий решать задачи и бюджетные, и поддержку отраслей-экспортеров и компаний-экспортеров. И одновременно не сильно ударит по гражданам, так как они видели и не такой курс", - сказал он в интервью агентству ТАСС.