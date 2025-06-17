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Экономика
Шохин назвал курс 90-100 рублей за доллар приемлемым для бюджета и компаний
16 июня 2025 / 16:13
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Для федерального бюджета, компаний-экспортеров и населения был бы приемлемым курс в диапазоне 90-100 рублей за доллар США. Такое мнение выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в преддверии Петербургского международного экономического форума.
"Я думаю, что курс в диапазоне 90-100 рублей - это то, чему бизнес, а может и бюджет, будут не то чтобы рады, но это диапазон, в котором можно работать, полагая, что он более-менее предсказуемый, позволяющий решать задачи и бюджетные, и поддержку отраслей-экспортеров и компаний-экспортеров. И одновременно не сильно ударит по гражданам, так как они видели и не такой курс", - сказал он в интервью агентству ТАСС.