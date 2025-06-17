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Политика
МИД Ирана: Тегеран рассчитывает, что БРИКС осудит нападение Израиля
16 июня 2025 / 16:31
МИД Ирана: Тегеран рассчитывает, что БРИКС осудит нападение Израиля
© Владимир Мусаэльян/ ТАСС

Тегеран рассчитывает, что БРИКС займет однозначную позицию и осудит нападение Израиля на исламскую республику. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе брифинга.

Он также отметил, что с целью обсуждения ирано-израильского конфликта представители стран БРИКС проведут несколько встреч 16-17 июня.

"В последние годы в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС были созданы соответствующие механизмы для взаимодействия между странами-членами. ШОС выступила с хорошим заявлением, осуждающим нападение сионистского режима. В рамках БРИКС также будут проводиться заседания сегодня и завтра, и мы находимся в контакте со странами-участницами, чтобы донести до них свою позицию. Мы надеемся и рассчитываем, что БРИКС также займет соответствующую позицию, признав возникшую в нашем регионе реальность: вооруженное и незаконное нападение преступного режима на другую страну", - указал Багаи.

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