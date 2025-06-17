FT: в Евросоюзе планируют отказаться от импорта российского урана к 2030 году

Еврокомиссия намерена полностью отказаться от поставок российского ядерного топлива к 2030 году. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Financial Times.

Сообщается, что для реорганизации цепочек поставок топлива для атомных станций нужны инвестиции в размере €241 млрд. Уже сегодня страны ЕС закупают уран в Казахстане, Канаде и Нигере. При этом политическая нестабильность в африканской стране, которая занимает седьмое место по добыче урана в мире, делает дороже конечный продукт, что невыгодно сообществу.

Еще одной проблемой Евросоюза является переработка отработанного атомного топлива. Как отмечают анонимные источники, в сообществе необходимо создать систему по утилизации отходов, способную конкурировать с российской компанией Росатом. При этом сегодня инвестиции в эту отрасль выглядят "запаздывающими", указывает издание.

На сегодняшний день в Евросоюзе работает 101 атомный реактор, в том числе 19 - советские реакторы серии ВВЭР.