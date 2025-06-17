Стоимость нефти Brent на ICE снижалась почти на 4%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года снижалась на бирже ICE в Лондоне почти на 4%.

По состоянию на 15:34 мск, стоимость нефти Brent опускалась на 3,99% и торговалась на уровне $72,6 за баррель.

К 15:44 мск фьючерс на нефть Brent замедлил снижение и находился на отметке в $72,88 за баррель (-3,62%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2025 года снижался на 2,98%, до $71,53 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

При этом стоимость нефти Brent на ICE в начале новой торговой недели демонстрировала рост более чем на 4% в свете конфликта на Ближнем Востоке.

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2025 года на ICE днем 13 июня поднималась выше $78 за баррель впервые с 28 января 2025 года и в максимуме за день достигала $78,5 за баррель.