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Кинокартина "На деревню дедушке" дебютировала с первого места в рейтинге
16 июня 2025 / 17:17
Кинокартина "На деревню дедушке" дебютировала с первого места в рейтинге
Александр Щербак/ТАСС

Фильм Владислава Богуша "На деревню дедушке" стал лидером кинопроката в России и СНГ на выходных, собрав 142,5 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 12 по 15 июня.

Картина рассказывает историю 10-летнего мальчика, которому пришлось отправиться в деревню к дедушке. Мальчику нужно вернуться в город и попасть на IT-конкурс, но его дед против этого. Премьера фильма состоялась 12 июня. Роли исполнили Юрий Стоянов, Ярослав Голонев, Ингрид Олеринская и другие.

На вторрой строчке расположился фильм "Балерина" (Ballerina, 2025), собрав 197,5 млн рублей за минувшие выходные. Режиссером картины выступил Лен Уайзман. В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн.

Третьим стал детский мультфильм "Три богатыря: ни дня без подвига - 2", собравший 70,3 млн рублей за уик-энд. Премьера прошла 12 июня. Режиссер - Екатерина Салабай. 

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