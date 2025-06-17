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Орешкин полагает, что мир столкнется с излишком производств в Китае и дефицитом в Африке
16 июня 2025 / 17:33
Орешкин полагает, что мир столкнется с излишком производств в Китае и дефицитом в Африке
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

Мир спустя пять десятков лет может столкнуться с излишком производств в Китае и дефицитом в странах Африки из-за демографических перекосов. Соответствующую точку зрения изложил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт".

"Основная фундаментальная тенденция - это демографические сдвиги. Ход всего XXI века будет зависеть от того, как мир сможет адаптироваться к изменениям региональной и возрастной структуры населения. Стремительный рост численности населения планеты, который наблюдался в последние 100 с лишним лет, завершился. Макрорегионы, которые были драйверами этого процесса, к примеру Китай, перестали быть таковыми", - указал он, отметив, что сегодня они будут оказывать мощное влияние на демографию в противоположную сторону.

Орешкин считает, что это принципиально меняет экономическую картину будущего.

"Через 50 лет мир может столкнуться с перекосом демографии в Китае в сторону людей старшего возраста, а в Африке - с огромным количеством молодого, активного, трудоспособного населения. Для экономики это будет означать, например, излишек городов, производственных мощностей в Китае и дефициты - в Африке", - пояснил он. 

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