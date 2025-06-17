Китай приветствует получение Вьетнамом статуса партнера БРИКС

Китай приветствует предоставление Вьетнаму статуса партнера БРИКС и уверен, что сотрудничество соответствует интересам глобального Юга. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

"Китай приветствует переход Вьетнама в статус страны - партнера БРИКС. Участие Вьетнама в сотрудничестве с объединением способствует не только развитию самой страны, но и соответствует интересам государств - членов БРИКС и стран глобального Юга", - указал он.

В минувшую субботу пресс-служба МИД Бразилии соощила об официальном присоединении Вьетнама к БРИКС в качестве страны-партнера. Вьетнам стал десятым партнером группы. "С населением порядка 100 млн человек и динамичной экономикой, которая прочно интегрирована в глобальные цепочки стоимости, Вьетнам выступает в качестве важного игрока в Азии", - следует из заявления МИД южноамериканской республики.

Ранее стало известно, что посетивший Вьетнам в марте с госвизитом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил республику принять участие в саммите БРИКС, который пройдет 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.