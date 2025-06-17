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Российское посольство сообщило об эвакуации из Ирана 313 граждан РФ
16 июня 2025 / 17:58
Российское посольство сообщило об эвакуации из Ирана 313 граждан РФ
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Не менее 313 граждан РФ эвакуированы 14-15 июня из Ирана в Азербайджан. Об этом информировало российское посольство в Тегеране.

"В воскресенье, 15 июня, при содействии посольства России в Иране и посольства России в Азербайджане государственную границу между Ираном и Азербайджаном через погранпереход "Астара" пересекла вторая группа россиян, возвращающихся на родину сухопутным путем по причине закрытия воздушного пространства Исламской Республики Иран в результате силовой акции Израиля", - следует из заявления дипмиссии в Telegram-канале.

Как отмечается, 14 июня были эвакуированы 88 человек, среди них съемочная группа режиссера Федора Бондарчука, 15 июня - 225 человек, включая детей. "Речь идет о членах семей сотрудников российских загранучреждений, артистах Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и других российских гражданах", - указали в дипмиссии.

"Помимо граждан РФ, в группах также были граждане Беларуси, Сербии, Узбекистана и Таджикистана", - заявили в посольстве.

Израиль 13 июня начал операцию "Восстающий лев", нацеленную против ядерной программы Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших, при этом отметили, что ущерб в результате атак был ограниченным.

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