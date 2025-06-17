Президент Индонезии планирует встретиться с Путиным 19 июня

Президент Индонезии Прабово Субианто намерен встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным 19 июня в рамках визита в РФ. Об этом заявил секретарь правительства азиатской страны Тедди Индра Виджая, передает индонезийский портал Tempo.

"Президент Владимир Путин примет в России президента Индонезии Прабово Субианто и проведет с ним двустороннюю встречу 19 июня текущего года", - сказал он.

Секретарь отметил, что визит лидера республики в Россию имеет большое стратегическое значение, поскольку ориентирован на укрепление всестороннего сотрудничества и партнерства между Индонезией и Россией. "Это говорит о том, что Индонезия все больше признается на мировой арене, особенно в свете усиливающихся глобальных вызовов", - указал он.

Ранее стало известно, что Субианто приедет в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня.