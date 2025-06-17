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Политика
Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК об отказе от российского топлива
16 июня 2025 / 18:29
Венгрия и Словакия заблокировали план ЕК об отказе от российского топлива
© Ovsyannikova Yulia/ Ukrinform/ Barcroft Media via Getty Images/ТАСС

Венгрия и Словакия заблокировали на встрече министров энергетики стран Европейского союза план Еврокомиссии по отказу от поставок российских нефти, газа и ядерного топлива. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании сообщества в Люксембурге.

"Я выступил против этого решения, и словаки заявили, что они его также не поддерживают. Борьба продолжается, поэтому мы, конечно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах", - сказал он при общении с венгерскими журналистами, передает телеканал М1.

Сийярто подчеркнул, что, прежде всего, этот план повлечет за собой рост цен на энергоносители в Европе и нанесет ущерб экономике всего Евросоюза. Кроме того, по словам министра, он абсолютно неприемлем в условиях военного конфликта между Израилем и Ираном, который может создать угрозу энергетической безопасности во всем мире.

"Вот почему сегодня мы выступили с инициативой, чтобы Еврокомиссия не предлагала законодательство, нацеленное на запрет энергоносителей из России. Это законодательство требовало решения Совета ЕС по энергетике, и сегодня мы наложили на него вето вместе со Словакией", - указал он.

Глава МИД также выразил надежду, что никакого прогресса в реализации инициативы Еврокомиссии пока не будет. План Брюсселя подразумевает постепенный отказ в ближайшие годы от поставок нефти, газа и ядерного топлива для АЭС из РФ в страны ЕС.

По мнению Будапешта, Брюссель выступил с данной инициативой чтобы поддержать Украину и навредить России. Венгерское правительство называет эти предложения "планом фон дер Ляйен - Зеленского".

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