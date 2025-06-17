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Правительство направит регионам порядка 70 млрд руб. на очистные сооружения
16 июня 2025 / 18:32
Правительство направит регионам порядка 70 млрд руб. на очистные сооружения
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Правительство в течение 5 лет выделит регионам порядка 70 млрд рублей на реконструкцию и строительство очистных сооружений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабинета министров.

"Президент в послании к Федеральному собранию поставил задачу вдвое сократить загрязнение ключевых водных объектов. Такую работу мы ведем в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" и федерального "Вода России". С этого года на реализацию таких мероприятий планируется направить около 70 млрд рублей", - указал он.

Мишустин отметил, что деньги будут направлены в течение пятилетнего срока, в том числе почти 24 млрд рублей - в течение трех лет.

"Правительством установлен порядок отбора и распределения субсидий на эти цели. При этом выбор природоохранных проектов будет вестись с учетом приоритетов. Особое внимание мы уделим коммунальным объектам в опорных населенных пунктах: здесь, безусловно, включая и Дальний Восток и Арктику это надо делать, а также в новых российских субъектах", - заявил он.

Еще один важный критерий, по словам премьера, - это активность региона по строительству и реконструкции очистных сооружений на местах. "Такая работа должна вестись за счет собственных средств и местных бюджетов, либо с привлечением внебюджетного финансирования. Важно обеспечить тщательный контроль за реализацией этих мер, так как от состояния воды зависит здоровье граждан, а также экологическая ситуация в целом по стране", - заключил он. 

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