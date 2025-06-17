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Экономика
Маск считает, что США могут обанкротиться при текущей финансовой политике
16 июня 2025 / 18:47
Маск считает, что США могут обанкротиться при текущей финансовой политике
© AP Photo/ Matt Rourke/ТАСС

Американский миллиардер Илон Маск заявил о рисках дефолта США в случае, если нынешняя финансовая политика не изменится. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети X, комментируя сообщение об объемах американского госдолга и его обслуживании.

"Если так продолжится, Соединенные Штаты станут де-факто банкротом, и вся налоговая выручка будет покрывать только выплату процентов по госдолгу", - указал предприниматель.

Поводом для его комментария стал пост аккаунта Wall Street Mav, согласно которому, около 25% налоговых поступлений федерального бюджета США тратится только на обслуживание процентов по госдолгу, который составляет $37 трлн. Вместе с тем годовые доходы бюджета достигают порядка $5 трлн.

Публикация сопровождается графиком роста национального долга США с 1960-х годов по 2025 год. На нем видно, что с начала 2000-х годов госдолг начал расти особенно стремительно и уже превысил установленный ранее лимит в $36,1 трлн, который был повышен в январе текущего года. 

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