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Президент России поздравил "Артек" со 100-летием
16 июня 2025 / 18:59
Президент России поздравил "Артек" со 100-летием
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летним юбилеем. Соответствующее видеообращение размещено на сайте Кремля.

"Столетие Международного детского центра "Артек" - это значимое событие для всей России. Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в "Артеке" неизменно радушно встречали гостей, "приезжавших изо всех уголков страны и зарубежных государств".

"Дни, проведенные на побережье Черного моря, становились для них настоящим праздником, воплощением яркой, заветной и светлой мечты. Здесь учили новому, воспитывали, подсказывали, направляли", - указал Путин.

Он также обратил внимание, что огромную роль в становлении школьников, которым посчастливилось отдыхать в "Артеке", играли встречи с известными писателями, космонавтами, олимпийскими чемпионами, прославленными военачальниками. "Отрадно, что эти и многие другие традиции сегодня приумножаются", - заявил президент.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр ежегодно принимает свыше 40 тыс. детей. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отмечает свое столетие. 

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