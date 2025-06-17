Telegraph: Украина столкнулась с отказом от американских военных поставок

Украина столкнулась с отказом США от военных поставок, которые продолжались с 2022 года, пишет газета The Daily Telegraph.

В материале указывается, что есть три основных сценария. Необходимое оборудование и вооружения могут передать страны Европы. Возможен также вариант, при котором Европа закупит американское оружие у США. Кроме того, Украина может увеличить производство собственного оборудования за счет европейских государств. Издание не приводит сценария, при котором Киев мог бы обеспечивать нужды ВСУ без внешней поддержки.

Возможные стратегии пополнения арсеналов основаны на том, что Европа выполнит свои обещания по военной помощи, представленные в феврале и марте текущего года. При этом отмечается, что Брюссель не всегда подкрепляет обещания действиями.

Вместе с тем с начала конфликта Киев полагается на американские РСЗО HIMARS, ATACMS, а также системы ПВО Patriot, которые устаревают и становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых ракет и иранских беспилотников, следует из публикации.