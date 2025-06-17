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Политика
В Израиле допускают, что попытаются устранить верховного лидера Ирана
16 июня 2025 / 19:27
© Пресс-служба верховного лидера Ирана/ БелТА/ ТАСС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает сценарий, в соответствии с которым еврейское государство предпримет попытку нейтрализовать верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает телеканал ABC News.
Вместе с тем глава израильского правительства, говоря о том, что "он не исключает возможность ликвидации верховного лидера Ирана", высказал мнение, что "его устранение не обострит конфликт, а будет способствовать его завершению".