В Израиле допускают, что попытаются устранить верховного лидера Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает сценарий, в соответствии с которым еврейское государство предпримет попытку нейтрализовать верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает телеканал ABC News.

Вместе с тем глава израильского правительства, говоря о том, что "он не исключает возможность ликвидации верховного лидера Ирана", высказал мнение, что "его устранение не обострит конфликт, а будет способствовать его завершению".