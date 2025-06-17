Отказ коллективного Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России был большой ошибкой. Такое мнение выразил в рамках нынешнего саммита Группы семи (G7) президент США Дональд Трамп.

"Наверное, сегодня слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка", - отметил он при общении с премьер-министром Канады Марком Карни, комментируя вопрос о том, нужно ли возвращаться к формату "большой восьмерки". Переговоры лидеров США и Канады состоялись на полях саммита G7 в Кананаскисе а провинции Альберта. "Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а российский президент Владимир Путин более не присутствует за столом переговоров. Это осложняет жизнь", - указал глава вашингтонской администрации.

"Путин беседует со мной. Он не говорит ни с кем другим на Западе. Он не хочет говорить, так как его сильно оскорбили, когда выставили из G8. И я на его месте был бы тоже оскорблен. И вы тоже. И любой другой тоже", - подчеркнул Трамп.

Вместе с тем он фактически согласился с мнением о том, что заседания G7 имеет смысл устраивать с участием Китая. "Ну, это неплохая идея. Я не против этого. Если кто-то хочет предложить, чтобы Китай вошел", - сказал президент США. "Но вам нужны люди, с которыми можно говорить", - добавил он.

"G7 была ранее G8. Не было бы сейчас конфликта на Украине, если бы Россия оставалась внутри формата "восьмерки", - считает американский лидер.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "большой восьмеркой". В марте 2014 года из-за событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".