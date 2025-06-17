Путин поручил ввести должность советника по воспитанию в школах

Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить введение должности советника по воспитанию во всех государственных и муниципальных школах. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

"Обеспечить введение во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды", - следует из текста поручения, которое дано правительству РФ и региональным властям. Срок исполнения - 1 октября 2025 года.

Отмечается, что при подготовке проектов федерального бюджета нужно предусмотреть средства на 2026 год, на плановый период 2027 и 2028 годов, а также на последующие годы.

Минпросвещения РФ во взаимодействии с Росдетцентром до 1 июля поручено организовать методическое обеспечение и сопровождение деятельности регионов в связи с введением новой должности.